رسالة تحذير من نسرين طافش للآباء والأمهات

حذرت الفنانة نسرين طافش، الآباء والأمهات من كثرة متابعة أطفالهن لمشاهد العنف والأكشن والقتل والإجرام عبر اليوتيوب أو مواقع التواصل الاجتماعي والتليفزيون.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أرجوكم راقبوا أطفالكم.. ما الذي يتابعونه في اليوتيوب أو السوشيال ميديا أو التلفزيون من مشاهد عنف وأكشن وقتل وإجرام.. طفلك أمانة وأنت مؤتمن عليه أمام رب العالمين.. الله يحمي أطفال الجميع".

على صعيد آخر، هددت الفنانة السورية كل من يبرر التحرش الجنسى بـ"البلوك"، مؤكدة أن فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل، وأن التحرش لا مبرر له، وكتبت عبر حسابها على تويتر: "كل من يبرر للتحرش.. أياً كان المبرر.. رح اعملوا بلوك.. فى الإجرام لا وجود لحرية التعبير عن الجهل".

من ناحية أخرى، بدأت طافش في التحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد "الوجه الآخر" الذي تقدم فيه دور البطولة أمام الفنان ماجد المصري، حيث عادت إلى القاهرة مطلع هذا الأسبوع عقب فتح خطوط الطيران مباشرة والتي كانت مغلقة على مدار الثلاثة أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، ويشارك في بطولته مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة ومقرر البدء في تصويره خلال الأيام المقبلة.

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