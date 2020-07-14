محمد رمضان يحدث ضجة بفيديو رومنسي مع زوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم محمد رمضان مع زوجته في لقطة رومنسية وهما يتنزهان بالسيارة ويستمعان لأغنية "أنت الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وأثار المقطع ضجة كبيرة ين المشاهدين الذين انتقدوا حركات رمضان وزوجته المليء بالدلع والغنج، وظهرت وهي تقبله، وأحدث الامر جدلاً واسعاً بعدما تعمدا على نشر تفاصيل شخصية عن حياتهما وعلاقتهما الرومنسية والزوجية، الامر الذي اوقعهما في الكثير من الانتقادات القاسية، وشن البعض هجوماً جديداً عليه، معتبرين أن المقطع مستفز.

ويأتي هذا المقطع بعد الضجة التي أثارها رمضان في فيديو آخر نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، أثناء استمتاعه بالتجول في البحر على متن "لانش" يقوده بنفسه، ويرقص على ألحان وكلمات أغنية "كورونا فيروس"، وعلق عليه قائلاً: "الصيف والليل والكورونا".

Advertisements

قد يهمك ايضا:

محمد رمضان يوقع عقد حملة إعلانات جديدة

محمد رمضان وسعد لمجرد يقتربان من 260 مليون مشاهدة بـ«إنساي»