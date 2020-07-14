تعرفوا إلى والدة حسام حبيب وهذه أمنية شيرين لها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة تعود إلى والدة الفنان المصري حسام حبيب. وتبين أنها أخذت من حسابه الخاص حيث نشرها منذ أيام قليلة وتوجه إليها من خلالها برسالة لمناسبة عيد ميلادها.

وكتب الفنان: "أمي أغلى حاجة عندى ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك أبداً كل مليون سنة وانت بصحة وسلامة وسعادة. انت سبب كل حاجة حلوة حصلتلي بعد ربنا سبحانه وتعالى".

ولفت بهذا انتباه الكثير من المتابعين الذين علقوا على درجة الشبه بينه وبين والدته وتمنوا لها الصحة والعمر المديد. وكان أبرز التعليقات ذلك الذي كتبته زوجته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب وجاء فيه: "كل عام وهيي بألف خير يا حسام".

ويشار إلى أن ياسر خليل المنتج المصري ومدير أعمال الأخيرة رفض عرض قاضي الاستئناف طلب الصلح المقدم من حبيب وتم حجز القضية للحكم في الثالث من أيلول المقبل.

وقال خليل في حديث خاص حينها إنه لن يترك حقه واضاف: "ولو كان حسام متأكداً أنه بريء لما طلب الصلح معي، وعموماً القضية تم حجزها للنطق بالحكم، وأثق في قضاء مصر العادل".

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ويرتبط هذا بقضية تعود إلى كانون الأول (ديسمبر) 2019 حين أصدرت محكمة القاهرة الجديدة حكماً بمعاقبة حسام حبيب بالحبس لمدة عام لاتهامه بالشروع في قتل المنتج بعدما أشهر السلاح الناري في وجهه.

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