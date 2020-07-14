الشبه الكبير بين علي ربيع وابنته يشغل الجمهور

تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة للفنان المصري علي ربيع اثارت اهتمام الكثير من المتابعين وظهرت فيها إلى جانبه ابنته التي لفتت الأنظار ببراءتها.

وركزت على نعومة ملامحها الكثير من التعليقات فيما تناولت أخرى الشبه بينها وبين والدها حيث رأى الكثيرون أنه كبير جداً. ومما كتبه الناشطون: "ما شاء الله علي ربيع بس على اجنبية" و"شبه قوي" و"نسخة منه سبحان الله" و"شكلك بس هي عسل" و"تشبه ليه كتير". وذكره آخرون بقضية انفصاله عن والدتها ووجهوا إليه الانتقادات متهمين إياه بعدم انصاف الأخيرة.

ويشار إلى أن الانفصال حدث سراً قبل أن تخرج زوجته ندى محمود عن صمتها قبل أكثر من عام وتعلن ذلك من خلال حسابها على "إنستغرام".

وقالت إنه قام بطردها وابنتهما من المنزل مشيرة إلى أن والدته هي سبب الخلاف بينهما. وكتبت في منشور: " أمك ثم أمك ثم أمك. ولو قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك ما تترددش يا قلب أمك" واضافت: "أنا وبنتك خصيمك ليوم القيامة".

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