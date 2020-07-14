سمية الخشاب تشعر بالندم لعدم حصولها على حقها من أحمد سعد

أعربت الفنانة المصرية سمية الخشاب، عن ندمها لعدم حصولها على حقها من زوجها السابق الفنان أحمد سعد، بعدما اعتدى عليها وتسبب في فقدانها طحالها، حسبما صرحت في وقت سابق، وجاءت البداية عندما حرصت سمية الخشاب على دعم الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من خلال مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها في إنستغرام، وعلقت سمية على الفيديو قائلة: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر".

وتابعت سمية :"أرجوكي متسيبيش حقك، إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال".

وانهالت التعليقات على فيديو ظهور "سمية" للتعليق على أزمة التحرش التي انتشرت مؤخراً، وكانت أبرزها واقعه المصري أحمد بسام زكي، طالب الجامعة الأمريكية في مصر والذي اتهم بالتحرش بأكثر من 100 فتاة، حيث اتهمت إحدى المتابعات سمية الخشاب بترك حقها في نزاعها مع طليقها الفنان أحمد سعد، بعدما تسبب في فقد طحالها أثناء مشاجرة بينهما، حيث قالت :"أحيانا الظروف بتكون أقوى مننا حضرتك لما أحمد تسبب في فقدانك الطحال مش عاقبتيه على جريمته".

وبدورها ردت سمية على المتابعة قائلة :"وصدقيني بعدها ندمت إني ما أخدتش حقي لكن ربنا بيجيب حقوق المظلومين"، فيما قال أحد المتابعين لـ "سمية" :"يسلم لسانك يا ست الكل ...كلنا ضد التحرش والمتحرشين ضد الهمجية ضد أمثال عبدالله رشدى إللى بيشجع عالتحرش ويتهم البنات ان لبسهم يثير الذكور...التحرش جريمة"، وقدمت إحدى المتابعات الشكر لـ"سمية"، حيث قالت في تعليق على الفيديو :"شكرا على الموضوع الحساس الاغتصاب جريمة في حق المجتمع أرجو معالجتها".

وأثارت قضايا التحرش جدلًا واسعًا في مصر خلال الآونة الأخيرة، بعد تقديم عدد من الفتيات بلاغات رسمية ضد طالب بالجامعة الأمريكية في مصر متهمينه بالتحرش بهن وابتزازهن جنسيًا، كما روت عدد من الفنانات قصتهن مع التحرش كنوع من تقديم الدعم لهن، حيث يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب هو كليب "عربيّة أنا"، الذي تم تصويره تحت إدارة المخرجة اللبنانية رندلى قديح، ويُعد ‏التعاون ‏الثاني بينهما بعد كليب "يا مسكين‎".

قد يهمك ايضا:

سمية الخشاب تؤكّد أنّ "الإفلاس الفكري للمُؤلّفين" أبعدها عن السينما

سمية الخشاب في أحدث إطلالة لها عبر "انستجرام"