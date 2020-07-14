للمرة الثانية "سعد المجرد" يؤجل عرض أغنيته "عدى الكلام"

أعلن المطرب "سعد المجرد" أنه سيؤجل عرض أغنيته الجديدة "عدى الكلام" إلى "15" يوليو ، وذلك حداد على روح الفنان الكوميدي "محمد المغربي" الذي توفى في حادث سير ، وكذلك الفنان المغربي "عبد العظيم الشناوي" بعد صراع مع المرض.

كذلك صرح الفنان في فيديو عبر حسابه "انستجرام"، وقال فيه : " حداد على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء ...سنؤجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بإذن الله".

من الجدير بالذكر أن "سعد" كان يريد عرضها يوم وفاة الفنانة "رجاء الجداوي" ولكنه رفض حداداً على روحها، وقال عبر حسابه: "احتراماً لروح الفنانه الكبيرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيل طرح العمل الجديد و سأخبركم قريباً بالموعد، آللهم أرحم السيدة رجاء وأجعل مثواها الجنة".

من جانبه صرح المطرب بتفاصيل عن الأغنية ، حيث ظهر فيها بهيئة الممثل العالمي "هيو جاكمان" في فيلمه "The Greatest Showman" بزي لاعبين السيرك ، وتضمنت مشاهد أكشن متنوعة وتم تصويرها داخل سيرك بالعاصمة "باريس" ، وتحتوي المزيد من ألعاب السيرك.

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