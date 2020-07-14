تامر حسني يكشف سبب خروج فيلمه من المنافسة

علمت تصريحات خاصة أن صناع فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني وحلا شيحة قرروا استبعاد الفيلم من المنافسة في موسم عيد الأضحى القادم رغم التأكيدات بطرحه، إلا أن الوقت المتبقي على موسم العيد؛ والذي يقل عن أسبوعين؛ غير كاف للانتهاء من تصوير العمل بكامله، بالإضافة إلى أعمال المونتاج والميكساج والتي تأخذ وقتاً كبيراً، وهي المرة الثانية التي يستبعد فيها الفيلم من المنافسة بعد أن كان مقرراً طرحه في عيد الفطر الماضي.

من ناحيته، أكد تامر أنه لا يريد أن يستعجل في إنهاء العمل حتى يخرج بصورة جيدة للجمهور ولا يقل عن أفلامه السابقة، لأنه يعتبره "فيلم عمره"، بحسب قوله.

يشار إلى أن الفيلم توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال عدد من أبطاله بأعمال موسم رمضان الماضي وانتشار فيروس كورونا .

وتدور الأحداث حول حالة نفسية تصيب الشاب "حسن"، والذي يجسده تامر، وتربطه علاقة قوية جداً بوالدته المريضة وتلعب دورها الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

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ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية.

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