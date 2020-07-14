أول تعليق من هنا الزاهد بعد القبض على المتحرشين بها

كشفت الممثلة هنا الزاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عبر برنامجه "الحكاية"، الذي يقدمه على فضائية "MBC مصر"، عن تفاصيل تعرضها لحادث تحرش في الشيخ زايد، على يد مجموعة من الشباب داخل سيارة نقل.

وقالت هنا: "مكنتش مصدقة إن الأمن قبض عليهم، ولما كلموني رحت علطول علشان يأخدوا أقوالي، وأوقع على المحضر".

وأضافت: "شعرت بالأمن بعد إلقاء القبض على الجناة".

وكشفت أنهم كانوا ستة أشخاص يركبون في سيارتهم وظلوا خلف سيارتها وبرددون كلاماً تخجل أن تذكره لمدة سبع دقائق كاملة، وقررت أن تصورهم بالموبايل ولكنهم أخفوا وجوههم، ولكن تمكنت من الوصول لرقم السيارة والتقدم ببلاغ ضدهم.

وأشادت بسرعة توصل الشرطة للمجموعة التي لاحقتها وتحرشت بها والقبض عليها، رغم أن أرقام السيارة التي لاحقت سيارتها لم تكن واضحة في الفيديو الذي صورتهم فيه.

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واعترفت هنا، بأنها شعرت بخوف شديد وهي تصور المجموعة، وفكرت في احتمال أن يقوموا بإيقاف سيارتها والاستيلاء على الموبايل، قائلة: "أنا لست رامبو".

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