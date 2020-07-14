"Snowpiercer" يفاجئ الجمهور في الموسم الثاني.. انضمام بطل جديد

بعد أن نجح الموسم الأول من مسلسل "Snow piercer" (محطم الثلج) في حصد نجاح كبير، يتم التجهيز حاليا لموسمه الثاني بإعداد عدة مفاجآت لجمهور المسلسل على رأسها ظهور النجم البريطاني شون بين.

وبعد تعرض الموسم الأول من المسلسل للتأجيل أكثر من مرة، وتغيير شبكات البث الإلكتروني، تم تنفيذ العمل المقتبس من الرواية الفرنسية المصورة التي تم تحويلها إلى فيلم من إخراج بونج جون هو، وصدر على شبكة TNT ليحقق نجاحًا مبهراً.

وينتظر الجمهور بفارغ الصبر تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني من المسلسل بعد انتهاء الموسم الأول الذي يدور حول انتهاء الحضارة وتجمع الناجين على قطار لا يتوقف.

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ومن المتوقع أن يلعب شون بين دور مستر ويلفورد، الرجل الذي صنع القطار الشهير والذي ظل غائبًا عن الأضواء طيلة الموسم الأول.

وظن الجمهور طيلة الموسم الأول أن مستر ويلفورد ميت، في حين يأتي الموسم الثاني ليكشف أنه حيّ يرزق وقادم ليذيق ركاب القطار الأمرين.

وسبق أن شارك شون بين في أعمال ضخمة، أشهرها مسلسل صراع العروش حيث لعب دور نيد ستارك، وسلسلة مملكة الخواتم.