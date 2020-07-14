كاتي بيري تستعرض حملها المتقدم “بالمايوه” على البحر

أسابيع قليلة تفصل المغنية كاتي بيري عن الترحيب بطفلتها الأولى، لكن هذا لا يعني أن نجمة البوب الأميركية لا يمكنها ان تستمتع بوقتها تحت أشعة الشمس مع خطيبها أورلاندو بلوم وذلك بعدما رصدتها عدسات الكاميرات وهي تستمتع بالاجواء الصيفية في ماليبو برفقة خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

ظهرت كاتي مرتدية ملابس “مايوه” لونه فوشيا، وبدت متقدمة في حملها حيث من المتوقع ان تضع طفلتها بعد أسابيع قليلة. فيما ظهر “اورلاندو وهو يمارس رياضة التزلج على الماء.

Advertisements

وكانت كاتي بيري قد أرجأت حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته في شهر حزيران/يونيو المقبل في اليابان وذلك بسبب إنتشار فيروس كورونا وذلك بعدما أعلن كل من بلوم وبيري، خطوبتهما في عيد الحب في فبراير 2019 بعد عامين من علاقة الحب التي جمعتهما.

كاتي بيري كشفت في ابريل الفائت، أنها تنتظر طفلة من خطيبها “بلوم”، وقد اختارت النجمة جينيفر انيستون لتكون الأم الروحية لمولودتها القادمة.

من جهة أخرى، تستعد كاتي لاصدار ألبومها الجديد والخامس في مسيرتها الفنية يوم الجمعة، الموافق في 14 آب/اغسطس القادم.