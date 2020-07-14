أحمد آدم يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد "صابر وراضي"

القاهرة - لايف ستايل
قال الفنان أحمد آدم، إنه استأنف تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي" مطلع شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع رفع الحظر، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا تسببت في تأجيل تصوير العمل لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.
وأوضح أحمد آدم، أن قصة الفيلم تدور في إطار إنساني كوميدي، حيث تدور الأحداث ما بين شخصين أحدهما مالتي ملياردير، وآخر يعمل سائق لدى الرجل الغني، وتجمعهما العديد من الأحداث الكوميدية الإنسانية.
وأضاف أن الفيلم يعمل على إعادة القيم الحميدة بشكل غير مباشر، لا سيما قيم الصبر والرضا، لافتًا إلى أن الفيلم لن يُطرح في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، كونه سيزال في مرحلة التصوير.فيلم "صابر وراضي" تأليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد، وبطولة أحمد آدم ورزان مغربي ومحسن محيي الدين ودينا فؤاد وآخرين.
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