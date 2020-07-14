مي العيدان تنتقد فيديو محمد رمضان وزوجته وتعلق بطريقتها

لا يزال الفنان المصري محمد رمضان وزوجتها يتعرضان للهجوم من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما في مقطع فيديو رومنسي داخل السيارة.

واستغلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفيديو المنتشر للنجم المصري وانضمن إلى قائمة المهاجمين له بسبب حركاته ودلع وقبلات زوجته على العلن.

وأعادت مي نشر المقطع المثير للجدل عبر صفحتها على تطبيق "إنستغرام"، وعلقت عليه: "فيديو محمد رمضان وزوجته أحضان وبوس.. وتلوموني فيه مو عيب اللي بينك وبين زوجتك شيء خاص شنو قاعد ترغب الناس بزوجتك بالمرة سوي لايف كامل مرة واحدة إيه بقت من الخصوصية. . الأدب صار صفر".

يذكر أنها ليست المرة الاولى التي تشن فيها مي هجوماً على رمضان، بل سبق وانتقد تصرفاته وحركاته ووصل الأمر الى التنمر على عائلته، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقاد.

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