استبعاد مطرب "بنت الجيران" من فيلم أحمد زاهر بسبب تهديدا

علمت تصريحات خاصة أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية لفيلم "زنزانة 7"، والذي يقوم بالبطولة فيه الفنان أحمد زاهر، والمقرر عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، وذلك بعدما تم التواصل بين صناع العمل ونقابتي المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، حيث لايزال عمر كمال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز مشاركته في أعمال فنية للغناء فيها.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين في تصريحات ، إنه أبلغ صناع العمل بأنهم لو أصروا على وجود عمر كمال في الفيلم فإنه سوف يتواصل مع غرفة صناعة السينما لعدم عرض الفيلم في السينمات، حتى يتم توفيق أوضاعه مع نقابة الموسيقيين.

وكان المنتج أيمن يوسف قد صرح بأن عمر كمال لن يشارك في الفيلم كممثل وإنما كل ما في الأمر أنه كان سيقدم أغنية دعائية للفيلم، وأنه عندما تم إبلاغه من قبل نقيب الممثلين أنه مازال موقوفاً عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين قرر استبعاده من العمل احتراما لقرار النقابتين.

يذكر أن فيلم "زنزانة 7"، من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومايا نصري وعبير صبري ومنة فضالي وإيهاب فهمي.

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