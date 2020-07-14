مِنَّة فضالي تُعلِن تخوُّفها مِن رقصها في فيلم "زنزانة 7"

أبدت الفنانة المصرية منّة فضالي، تخوفها وقلقها من ردة فعل الجمهور إزاء تجسيدها دور راقصة في فيلم «زنزانة 7»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في عيد الأضحى المقبل.

وقالت منة إنها ترتدي بدل رقص محتشمة في الفيلم، لكن الجمهور لم يعتد رؤيتها في هذه النوعية من الأدوار، ما يجعل ردة فعلهم مُقلقة بالنسبة إليها، مضيفة أنها ستنتهي من تصوير دورها بالكامل السبت المقبل.

وأبدت الفنانة أمنيتها في نجاح الفيلم على المستوى الجماهيري، خاصة أن صناعه لم يدخروا جهداً في سبيل تقديم عمل سينمائي متميز، بحسب قولها.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، أحمد التهامي وكوكبة من النجوم، ومن إخراج إبرام نشأت.

قد يهمك أيضا:

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة

احمد زاهر ودينا الشربيني من كواليس فيلم يوم 13