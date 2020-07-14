الكشف عن رسالة فريدة فهمي بعد وفاة محمود رضا

رغم أنهما كانا من أشهر الثنائيات في الوسط الفني المصري، ليس في السينما او التليفزيون، ولكن في مجال الرقص الاستعراضي الشعبي، إلا ان الفنانة فريدة فهمي لم تخرج بأي تصريح من خلال أي برنامج تلفزيوني أو حتى حوار صحافي حول رفيق دربها الفنان الراحل محمود رضا، إلا أن الناقد الفني طارق الشناوي كشف عن رسالة عتاب وصلته من فريدة فهمي، بعد وفاة محمود رضا، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "العربية الحدث".

قال الشناوي إن فريدة عاتبت الجميع في رسالتها بسبب التقصير في حق الفنان الراحل، لافتة إلى أنه قبل سنوات رشحتها أكاديمية الفنون لجائزة الدولة التقديرية، فسألت القائمين عليها هل تم ترشيح محمود رضا، فأجابوا بالنفي، فقالت: "لأ مينفعش.. لأنه لولا محمود رضا مكنش بقى فيه فريدة فهمي ولا بقى في رقص شعبي".

وتابع الشناوي أن مصر لم تمنح محمود رضا ما يستحقه من جوائز وأضواء وتكريمات، مضيفا: "أتمنى إننا نوثق حياة فرقة رضا من خلال مدام فريدة فهمي خلال الفترة المقبلة".

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