مشادة كلامية بين زوجة قصي خولي ومتابع بسبب طفلهما

دخلت التونسية مديحة الحمداني، زوجة النجم السوري قصي خولي بمشادة كلامية مع أحد متابعيها بسبب تعليق لم يعجبها عن طفلهما فارس.

ونشرت السيدة صورة جديدة لها وهي تحمل طفلها في حضنهت، وحرصت كالعادة على إخفاء وجهه، الامر الذي دفع البعض الى سؤالها عن سبب اصرارها هي وقصي على عدم الكشف عن ملامح الطفل، حيث كتبت صفحة على تطبيق "انستغرام": "شو السر الي إنتي وقصي ماعم تكشفو وجه ع فكره هوة طفل ماحدا راح ياكلو"، لترد الحمداني بطريقة حاسمة وبغضب: "السر انو أم و أب وهما حرين ولأنه طفل ما رح ننزل صوره. عندك مانع. شي ثاني حسني أسلوب حكيك شوي".

وكانت الحمداني لفتت الانظار بصورتها التي ظهر على وجهها ندب واضحة، وهليقت عليها: "الندبة، هي علامة بأنك تعرضت للأذى يومًا ما، وعلامةً على أنك شفيت"، الامر الذي تفاعل معه عدد كبير من متابعيها الذين تساءلوا عن سبب حديثها عن هذا الامر والمقصود.

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