ياسر جلال يعلن اعتذاره عن تجسيد شخصيّة خالد بن الوليد في مسلسل "سيف الله"

حالة من الارتباك تسود أروقة الجهة المنتجة لمسلسل «سيف الله» للمخرج رؤوف عبدالعزيز عقب اعتذار الفنان المصري ياسر جلال عن تجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد، ليلحق بزميله الفنان عمرو يوسف الذي اعتذر عن تجسيد الشخصية في وقت سابق رغم تصويره لعدد من مشاهدها في الأردن.

ومن جانبه، قال جلال، إنه آثر الاعتذار قبل شهرين كاملين من انطلاق التصوير، بحيث تتمكن جهة الإنتاج والمخرج رؤوف عبدالعزيز من إيجاد بديل له، لأنه كان سيبدأ تصوير أولى مشاهده، منتصف سبتمبر المقبل، وفقاً لجدول التصوير المُحدد سلفاً، بحسب قوله.

وكشف الفنان أسباب اعتذاره المفاجئ قائلاً: لم أتردد في الموافقة على «سيف الله»، حينما حدثتني الجهة المنتجة بشأنه، لأن تجسيد رمز إسلامي بقيمة وحجم خالد بن الوليد شرف لأي ممثل ومسؤولية في الوقت نفسه، ومن هذا المنطلق شعرت بتخوف بعد مطالعتي للحلقات المكتوبة، إذ وجدت أنني بصدد عمل درامي كبير يحتاج لتحضيرات مكثفة واستعدادات خاصة، بخاصة أن كل حلقة لا تخلو من وجود معارك حربية وما إلى ذلك.

وتابع: لمست حاجتي إلى إجراء تحضيرات بدنية مكثفة، والتدرب على ركوب الخيل بشكل احترافي، لأنني لا أهوى الاستعانة ببديل (دوبلير) في مشاهدي، وذلك تجلى واضحاً في أعمالي السابقة ومنها مسلسلات «ظل الرئيس، رحيم، لمس أكتاف، والفتوة»، ولذلك فضلت الاعتذار للجهة المنتجة التي أتمنى لها كل التوفيق والنجاح.

وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر من داخل الجهة المنتجة،، أن هناك محاولات جارية لإعادة جلال عن قرار اعتذاره، بخاصة أنه الأنسب لتجسيد الشخصية من كل نواحيها، نافياً نشوب أي خلاف بينه وبين إدارة الشركة.

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ومن ناحية آخري، قال مصدر من داخل المسلسل، إن الفنانة حنان مطاوع تدرس الاعتذار عن تجسيد شخصية «هند بنت عتبة» بعد اعتذار جلال، لا سيما أن الأخير هو الذي تواصل معها وسعى لإقناعها بقبول الشخصية، لأنها سبق واعتذرت عنها أثناء إسناد البطولة للفنان عمرو يوسف، مضيفاً أن الفنانة تنتظر اتضاح الرؤية بشكل كامل لاتخاذ قرارها النهائي.

ويشارك في بطولة «سيف الله» بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، نشوى مصطفى، حمدي الوزير، محسن محيي الدين وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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