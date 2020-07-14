محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
دافعت الفنانة مي كساب، عن الفنان يوسف الشريف، بعد الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، من قبل بعض الجماهير وزملائه بالوسط الفني، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن عدم ملامسة الممثلات في أعماله.
وغردت "مي"، عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "في يوم بابا صلاح عبدالله زعقلي وقالي ما تقوليش رأيك في زميل أو شغله أو آراءه ما يصحش عيب قولتله حاضر مش هاعمل كده تاني".
وتابعت: "النهاردة حسيت جدًا بكلامه إيه الهبل ده إيه الأوفر ده إنتو مالكم بيوسف الشريف مضايقكم قوي كده ليه هو حر، بتطالبوا بالحرية والديمقراطية بمنتهى الديكتاتورية".
وكان الفنان يوسف الشريف، قد صرح في حوراه مع رامي رضوان خلال برنامجه على قناة "دي إم سي"، أنه يرفض تقديم المشاهد الساخنة في أعماله، ويشترط كتابة ذلك في عقود أعماله، وذلك بعد الانتقادات التي تعرض لها من والده عندما شاهد أحد أفلامه الأولى التي ضمت بعض هذه المشاهد.
تصريحات يوسف الشريف أثارت الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل، وداخل الوسط الفني، وهناك من دعم موقفه بينما هناك أيضا من اعترض على ذلك بينهم الكاتب الكبير وحيد حامد، والمخرجة كاملة أبو ذكري.
كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب مدافعة عن يوسف الشريف: "مضايقكم أوي كدا ليه"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.