إسلام خليل يطلق "أثيوبيا عايزة إيه" بمشاركة الراحل شعبان عبدالرحيم.. ويكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تحت عنوان "أثيوبيا عايزة أيه" طرح الشاعر الغنائي كليب أحدث أغنية يقدمها بصوته، وبمشاركة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم.

وكشف إسلام خليل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تفاصيل مشاركة الراحل شعبان عبد الرحيم بالأغنية، وقال: " كنا قد اعددناها وسجلها رحمه الله قبل وفاته، وأجلنا تقديمها على أمل أن يكرمه الله بالشفاء، ويقوم بتصويرها وتقديمها منفردا، وظل تسجيلها لدي".

وأضاف،:"طوال الفترة الماضية كانت فكرة طرحها موجودة، لكن فضلت التأجيل لوجود محادثات وتفاوض بشأن ملف سد النهضة، حتى لا تكون سببا في أى إحراج نظرا لحساسية القضية".

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إسلام تابع: "ومع التصعيد الذي حدث مؤخرا من الجانب الأثيوبي، أردت من خلال الأغنية أن أقول مع أبي الروحي الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، كلمتنا وكلمة الشعب المصري كعادتنا في مثل هذه المواقف".

وتقول كلمات الأغنية: "أثيوبيا عايزة إيه، بصراحة كده ماتقول، لحد دلوقتي مصر بتتعامل بالأصول، مصر دولة سلام مش عايزة بس غير، الصراحة في الكلام ونحب لبعض الخير، تعملوا سد نهضة، تعملوا مليون سد، بس بلاش تتعدوا على حق أي حد، هو إحنا لو عطشنا هتستفيدوا إيه، عايزة إيه أثيوبيا بتعاند مصر ليه؟".