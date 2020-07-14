محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أيام قليلة تفصلنا عن إطلاق "مسبار الأمل"، أول مسبار عربي ينطلق إلى كوكب المريخ، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
وشارك في الحملة الدعائية للمسبار عدد من النجوم والمشاهير حول العالم، أبرزهم: "أحمد حلمي، راغب علامة،
جاكلين فيرنانديز، جاي شيتي، جاري في، منيبة مزاري، دافيد لويز".
ومن المقرر أن يطلق أول مسبار عربي في رحلة للمريخ، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، عندما يصل إلى الكوكب الأحمر عام 2021، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.
وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عن اللقطات الأخيرة لمسبار الأمل قبل إطلاقه، والتي أظهرت انتهاء وضعه داخل كبسولة الإطلاق وتغليفها بالجسم الانسيابي المصمم لحماية المسبار أثناء عملية الإطلاق، وتركيبه على صاروخ الإطلاق.
مسبار الأمل، سيطلق من مركز تانیجاشیما الفضائي في الیابان على متن صاروخ شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة "إتش 2 إيه – 202"، وخلال رحلته التي ستستغرق سنة مريخية، أي حوالي سنتین من سنوات الأرض، سيرصد مسبار الأمل التغيرات المناخية ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي اﻟﺴﻔﻠﻲ للكوكب الأحمر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم ﻷول ﻣﺮة، وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻛﺐ وﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻤﻮاﺳﻢ.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم حلمي وراغب.. مشاهير يشاركون في الحملة الدعائية لإطلاق أول مسبار عربي للمريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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