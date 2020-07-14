محامي "الشرنوبي" يكشف تطورات النزاع مع المنتجة سارة الطباخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف حسن هلال محامي الفنان محمد الشرنوبي أن محكمة القاهرة الاقتصادية حددت يوم 9 أغسطس المقبل، للإطلاع على المستندات المقدمه منه ومن المنتجة سارة الطباخ، بشان النزاع القائم بينهما واتهام كل منهما للآخر بالإخلال بالتعاقد.

هلال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: " لم يصلنا بعد إخطارًا رسميا من نقابة المهن الموسيقية بشأن قرارها، وهناك أحاديث عن ترك الأمر للقضاء في حال فشل التوصل للحل الودي من خلال الجلسات التي عقدت".

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وأضاف،: "المنتجة سارة الطباخ كانت قد قدمت شكوى للنقابة بدعوى إخلال الفنان محمد الشرنوبي بالتعاقد، وتطالب بإيقافه ومنع إصدار تصاريح عمل له، وقمنا من جهتنا بالرد على ذلك بالمستندات وكشفنا وجود 43 إخلال من الشركة المنتجة في تعاقدها، واوضحنا أن القضية منظورة أمام القضاء، وبالتالي على النقابة أن تغل يدها عن نظر النزاع".

هلال تابع: "كان من المقرر أن يقوم محامي المنتجة سارة الطباخ بالرد على المستندات المقدمة، في جلسة تعقد بحضورنا ولكن لم يحدث حتى الاَن".

ومن جهته قال خالد عيسى "المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية" لـ"الخليج 365"، :"الجلسات التي عقدت بالنقابة كانت بهدف حل النزاع وديا، وذلك باعتبار أن القضية منظورة أمام القضاء"