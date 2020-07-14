"لبنان عاد لضوء الشمعة".. داليدا خليل تنتقد الوضع بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

انتقدت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في لبنان، نتيجة لشح مادة المازوت، والتي تأثرت بارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، واحتكار عدد من التجار لهذه المادة.

ونشرت "داليدا"، فيديو عبر حسابها بـ"تويتر"، يوثق كيف يعيش أغلب اللبنانيون دون كهرباء، من خلال إنارة المنازل بالشموع وكتبت على الفيديو: " لبنان عاد لضوء الشمعة".

كما كتبت في تدوينة أخرى: "الله يستر الأيام الجايه شو ناطرنا الله يعين الأهالي المخنوقة والعيل اللي ما قادرة تعبر بصوت عالي عن هالوضع".

وتشهد لبنان خروج عدد من اللبنانيين في مظاهرات شعبية ضد الفساد، ومطالبات بمعيشة أفضل لهم، ومحاسبة الفاسدين، لسوء الأحوال الاقتصادية.