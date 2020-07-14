الخميس.. عرض "فرحة" للمخرج مراد منير على قناة وزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ١٦ يوليو ، عرض "فرحة" عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف، و من إعداد و إخراج

مراد منير ، و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

جدير بالذكر أن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .

"فرحة "من بطولة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.