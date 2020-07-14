أحمد فلوكس محذرًا مروجي الشائعات: لن أسمح بهذه المهزلة و"ديالا" خط أحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان أحمد فلوكس، عن استيائه من الأخبار التي تداولت مؤخرًا، بشأن علاقته بالإعلامية اللبنانية ديالا مكي التي كشف مؤخرًا عن ارتباطهما عاطفيًا من خلال حساباتهما على مواقع التواصل.

وأثار "فلوكس"، الجدل بعد نشره رسالة غامضة مضمونها أن خسارة بعض الأشخاص مكسب، وهو ما دفع العديد من التكهنات حول علاقته بـ"ديالا"، وبدأت الأسئلة تنطلق هل انفصلا؟، كما نشرت بعض المواقع الإخبارية خبر انفصالهما.

ومن جانبه حرص "فلوكس"، على الرد من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "اتقوا الله، أنا استحملت نفس الأسلوب أيام هنا وسكتـ، وساعة موضوع الأمن وسكت، لن أسمح نهائي هذه المرة وسأتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي صحفي أو موقع ينشر شيء يؤدي إلى تشويه أو وقيعه خصوصا إن هذه الأخبار هدفها ليس إلا تشويه.. ولن أسمح بتقليل أو تجريح في حق ديالا أو حقي، كفاية تشوية ووقيعة، كفاية أفترى".

ووجه "فلوكس"، رسالة أخرى، إلى "ديالا"، معربًا عن حبه لها، قائلًا: "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما و اجتهاد في مجالها، احترمها وأحبها وأكنلها كل احترام لشخصها و لنجاحها ولمشوارها وأحب شخصيتها، واعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأفلام التي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحة منسوبة لشخصي و الهدف منها الفتنة والتشويه، أحبك جدًا وأحترمك وأحترم حبي ليكي واحبه، ولن أسمح بهذه المهزلة، ديالا خط أحمر".