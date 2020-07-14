أول تعليق من نقابة الموسيقيين على استبعاد عمر كمال من "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أكد خالد عيسى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، رفض النقابة أى تحايل على القرارات الصادرة بشأن فرق ومطربي المهرجانات، موضحا أن التدخل لمنع ظهور المغني عمر كمال في فيلم "زنزانه 7"، يأتي ضمن تطبيق القرار على أى منتج فني داخل مصر.

عيسى، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،: "القرارات واضحة وملزمة، ولو حدث ما يتعارض معها بأى منتج فني داخل مصر، بالتأكيد نقوم بالتدخل، وهو ماحدث عند الاستعلام عن موقف المغني عمر كمال، إذ تم التوضيح للجهة المنتجة أنه موقوفا عن العمل".

وأعلن المنتج أيمن يوسف، في بيان له أنه تم استبعاد مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال من تقديم أغنية دعائية لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، والمقرر عرضه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل، مشيرًا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، علم أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولايجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء بها.

وكانت لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية برئاسة منصور هندي،قد أصدرت قرارا في فبراير الماضي، بمنع التعامل مع 23 فرقة ومؤدي مهرجانات، وضمت القائمة: "حسن شاكوش، عمر كمال، حمو بيكا، أوكا وأورتيجا، ومجدي شطا، والديزل"، ومن الفرق: "المدفجية، الصورايخ، الدخلاوية، نجوم المهرجانات".