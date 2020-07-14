بشرى تعلق على أنباء استبعاد منسي وزادة من إدارة مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت بشرى، على الخبر الذي نشره أحد المواقع بشأن إجراء تغييرات جذرية بمهرجان الجونة السينمائي، قبل بدء انطلاق دورته الربعة، وشلمت هذه التغييرات استبعاد عمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة، وكمال زادة المدير المالي من الإدارة.

ونفت بشرى الخبر تماما، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام، وكتبت: "خبر غير دقيق ولم يخرج البيان الصحفي الرسمي من إدارة المهرجان، لم يخرج أحد، فقط تعديلات، الجميع يعملون لإقامة الدورة الرابعة.. عمرو وكمال مؤسسين مشاركين للمهرجان".

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الرابعة للمهرجان، في 23 أكتوبر بدلا من 23 سبتمبر، بعد أن قامت إدارة المهرجان بترحيل موعد الانطلاق بسبب الظروف الراهن بشأن انتشار فيروس كورونا.

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كما سيحتضن المهرجان هذا العام ولأول مرة، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وهو المولود الجديد بالمدينة الساحرة والذي فرض وجوده النجاح الكبير الذي حققه المهرجان خلال دوراته الثلاثة.

ومن المقرر أن يقيم المهرجان دورته الجديدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة وذلك بالتعاون الكامل مع وزراة الصحة.

وفي سياق متصل، يواصل المهرجان خلال هذه الأيام اختيار الأفلام المقرر عرضها في الدورة الجديدة، كما أنه تم الاستقرار وبشكل نهائي على الأفلام العربية التي سيعرضها المهرجان لأول مرة.