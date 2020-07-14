تراند اليوم : شاهد.. القبض على فنانة شهيرة داخل المستشفى



تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه مغنية الراي الجزائرية المعروفة باسم «سهام الجابونية»، وهي تهاجم طاقم طبي داخل إحدى المستشفيات.

وحسب مواقع محلية، ألقت شرطة مدينة وهران الجزائرية القبض على الفنانة الشابة، على خلفية مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتهجم على الأطباء والممرضين داخل مستشفى جامعي.

واتهمت المغنية الفرق الطبية بالإهمال والتسيب والتغيب عن مكان العمل ومحاولة الاعتداء عليها.

وكانت إدارة المستشفى الجامعي بوهران اتهمت المغنية ببث ادعاءات كاذبة عن الطاقم الطبي والإداري عبر الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.