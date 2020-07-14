ظهر الفنان العالمي ويل سميث بحالة نفسية سيئة خلال لقاءه في إحدى البرامج التلفزيونية على "طاولة إعتراف" مع زوجته ويل جادا، والتي اعترفت بخيانتها له في فترة انفصالهما مع صديق نجلها، الأمر الذي رسم ملامح ويل سميث بحالة حزن شديدًا جدًا لم يظهر بها إطلاقًا.
وتصدر هاشتاج ويل سميث، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد إذاعة الحلقة التي سيطرة عليها اعترافات من الزوجين، ولكن كان اعتراف زوجة ويل سميث له بخيانتها الجزء الأكبر الذيشغل رأي رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاطف متابعي وجمهور الفنان العالمي ويل سميث معه، معلقين على واقعة خيانة زوجته، :"أنه كان يعاملها كالأميرة ولم يبخل عن مشاعره تجاها سواء في اللقاءات التلفزيونية أو المهرجانات الدولية، إضافة إلى أنه كان حريص على لفت انتباه الحاضرين عليها حتي لمع نجمها وسط الصحافة الدولية.
يشار إلى أن ويل وجادا تواعدا لأول مرة في عام 1994 وتطورت علاقتهما إلى
وخلال لقاء تلفزيونية جمعهما، اعترفت الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل العالمي الشهير ويل سميث لزوجها بأنها خانته وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست السينا.
وقالت جادا لسميث إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا، وأضافت: "كنا منفصلين. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوغستوس". واستحثها سميث على مواصلة الحديث، متسائلاً "ارتباط؟ علاقة؟". فأجابت، قائلة "كنت أشعر بالكثير من الألم، وكنت مكسورة للغاية ".
كانت هذه تفاصيل خبر "لا تبرير للخيانة".. مواقع التواصل تنتفض ضد خيانة زوجة ويل سمث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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