أحمد فلوكس لديالا: أحترم حبي ليكي وأحبه

اعتذر الفنان أحمد فلوكس، للإعلامية ديالا مكي بعد أن نقلت بعض المواقع والصحف ما يكتبه عبر صفحته بشكل غير صحيح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
كتب "فلوكس" عبر صفحته قائلًا: "هذهالسيدة من أكثر السيدات احترامًا واجتهادًا في مجالها، احترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها ولمشوارها، وأحب شخصيتها".
وتابع: "واعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلامالتي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحة منسوبة لشخصي، والهدف منها الفتنة والتشويه، أحبك جدًا وأحترمك وأحترم حبي ليكي وأحبه.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".
on Jul 14, 2020 at 12:16am PDTView this post on Instagram
هذه السيده من اكثر السيدات احتراما و اجتهاد في مجالها ... احترمها و احبها و اكنلها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها و احب شخصيتها .. و اعتذار واجب مني نيابه عن بعض المواقع و الاقلام اللتي كتبت اشياء ليس لها اي اساس من الصحه منسوبه لشخصي و الهدف منها الفتنه و التشويه ..... احبك جدا و احترمك و احترم حبي ليكي و احبه .. ولن اسمح بهذه المهزله ...... ديالا خط احمر ... 😘😘😘😘dialamakki
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