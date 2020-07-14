أحمد فلوكس لديالا: أحترم حبي ليكي وأحبه

اعتذر الفنان أحمد فلوكس، للإعلامية ديالا مكي بعد أن نقلت بعض المواقع والصحف ما يكتبه عبر صفحته بشكل غير صحيح، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

كتب "فلوكس" عبر صفحته قائلًا: "هذه

السيدة من أكثر السيدات احترامًا واجتهادًا في مجالها، احترمها وأحبها وأكن لها كل احترام لشخصها ولنجاحها ولمشوارها، وأحب شخصيتها".

وتابع: "واعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام

التي كتبت أشياء ليس لها أي أساس من الصحة منسوبة لشخصي، والهدف منها الفتنة والتشويه، أحبك جدًا وأحترمك وأحترم حبي ليكي وأحبه.. ولن أسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط أحمر".

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on Jul 14, 2020 at 12:16am PDT

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