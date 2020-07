شاهد.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد فلوكس لمروجي اخبار كاذبه عنه

View this post on Instagram

اتقوا الله.... انا استحملت نفس الاسلوب ايام هنا و سكت .. و ساعت موضوع الامن و سكت ... لن اسمح نهايي هذه المره و ساتخذ كافه الاجراءات القانونيه ضد اي صحفي او موقع ينشر شي يودي اللي تشويه او وقيعه خصوصا ان هذه الاخبار هدفها ليس الا تشويه .و لن اسمح بتقليل او تجريح في حق ديالا او حقي ..... كفايه تشويه و وقيعه ..كفايه فتن ........ ..