شاهد.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد فلوكس لمروجي اخبار كاذبه عنه

وجه الفنان أحمد فلوكس، رسالة حاده لبعض الصحفيين والمواقع التي تقوم بنشر اخبار كاذبه على لسانه تسبب له الوقيعة بين الاشخاص القريبة منه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "فلوكس" صورة مكتوب عليها :" توضيح للساده الصحفين و المواقع مش معني اني بكتب شي او اني بكتب حكمه ده معناه ان سيادتكم تقرروا اني بكتبها لحد معين، مش معني ان اسمع اغنيه اني بوجه اغنيه لحد لا يصح ابدا ان يتم

توجيه حكمه ( خساره الناس ) علي لساني لديالا".

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on Jul 13, 2020 at 11:23pm PDT

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وتابعت :" عيب عليكم اولا انتوا لا تعلموا حياتي او لمين بكتب علشان تكتبوا" كده و لا اعتقد انكم تقصدون الوقيعه لكن بالبلدي بلاش تاتش الابداع في توجيه كلامي لشخص معين لان لو انا عاوز اوجه كلامي

لحد هقول علي طول ثانيا عيب لما تقروا ان كلامي ده لديالا لان ديالا من اجمل الحاجات اللي حصلتي و اعتز بوجودها في حياتي عيب عليكم و سيبوني في حالي و كفايه دمار في حياتي".

وأضاف :" اتقوا الله انا استحملت نفس الاسلوب ايام هنا و سكت، و ساعة موضوع الامن و سكت لن اسمح نهائي هذه المره وساتخذ كافه الاجراءات القانونيه ضد اي صحفي او موقع ينشر شي يودي اللي تشويه او وقيعه خصوصا ان هذه الاخبار هدفها ليس الا تشويه، و لن اسمح بتقليل او تجريح في حق ديالا او حقي كفايه تشويه ووقيعه كفايه فتن".