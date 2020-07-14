"فرحة "سادس عروض " اضحك - فكر - اعرف ".. الخميس

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، و ضمن مبادرة " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك"، يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ١٦ يوليو.

العرض المسرحي "فرحة" عن قصة "فرحة" لأنطون تشيكوف ، و

من إعداد و إخراج مراد منير ، و يعقّب على العرض رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور مصطفى سليم ، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك

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- فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي ، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف .

"فرحة "من بطولة لقاء سويدان، ياسر صادق، يوسف مراد، ليلى مراد، ديكور محمد هاشم، إعداد موسيقي يوسف مراد، إخراج مراد منير.