الفنان فضل شاكر يعيد إنتاج أغنية وحشتوني بقالب جديد

أطلق الفنان فضل شاكر من جديد عمله الغنائي الذي حمل عنوان " وحشتوني " بأسلوب جديد ، حرص من خلاله شاكر إن يبرز إعلام الدول العربية ، بالإضافة إلى ابرز المعالم في تلك الدول ، كما تضمن الفيديو ظهوره على احد المسارح العربية ، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم ، كما حرص الفنان فضل شاكر على أعادة توزيع العمل موسيقيا من جديد ، شارك به نخبه من اهم العازفين في الوطن العربي ، علما بان " وحشتوني " من كلمات قوس ومن الحان سهم وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ومن انتاج الفنان فضل شاكر .

وتقول كلمات الأغنية " وحشتوني "

أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور .

كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى الفنان فضل شاكر إلى إرسالها ، بعذوبة صوته وبدموع الشوق وصدق الإحساس ، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات :

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انا يا راقيٍ ظهري ... ترى عالي عليك السور ... ترى كل من بغى كسري ... يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري ... وذنب اللي خطا مغفور ... انا راجع وابي قدري ... كبير فعين هالجمهور

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