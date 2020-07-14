كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 14 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جويل بدر تغازل جمهورها من كواليس تصوير مسلسل "البيئة الشامية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة جويل بدر صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جويل بدر في هذه الصورة برفقة الكاتب مروان قاووق والفنان علي كريم المعروف بإسم "العقيد أبو النار" لظهوره بهذه الشخصية في مسلسل "باب الحارة" وتحقيقه لنجاحا كبيرًا به.

والجدير بالذكر أن جويل بدر تشارك في مسلسل "البيئة الشامية" وستظهر فيه البطلة متحولة جنسياً وتعود بهذا الشةل لإقتحام الوسط الفني.

وتحضر جويل بدر قريبا لعقد قرانها من رجل يدعى حسين، وجمعتها به علاقة عاطفية دامت لمدة عام.