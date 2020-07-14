فن ومشاهير

المتحرشون بـ هنا الزاهد في قبضة الشرطة

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Patricia 0 تبليغ

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Jul 14, 2020

في الأيام الماضية، وثقت الممثلة هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش من أحد السائقين وذلك أثناء قيادة سيارتها، كاشفة أن السائق وأصدقاؤه استمروا لدقائق في بها ثم فروا بعد قيامها بتسجيل الواقعة عبر هاتفها.

بعد أيام على هذه الواقعة، ألقت الشرطة القبض على سائق السيارة واصدقائه، وقد شكرت هنا الزاهد وزارة الداخلية بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها الذين تحرشوا بها.

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وكتبت الزاهد على حسابها على انستغرام: “استجابة سريعة من وزارة الداخلية.. بعد تحديد وضبط السيارة وقائدها ومستقليها بصحبة قائدها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم“. ثم كتبت: “الحمد لله رب العالمين.. شكرًا وزارة الداخلية.. شكرًا الشرطة المصرية“.

نذكر ان هنا الزاهد تشارك في بطولة فيلم “الغسالة” تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، محمود حميدة، محمد سلام، أحمد فتحي وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم “قصة حب” الذي تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضي، وحقق نجاحاً لافتاُ.

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