شكرا لقرائتكم بعد نشر صور المتحرشين.. رانيا يوسف: تلقيت رسائل تهديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن تلقيها تهديدات من جانب المتحرشين بها لفظياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذا حدث بسبب فضحها لهم ونشرها صور المتحرشين.

وأكدت رانيا يوسف في تصريحات لقناة "أم بي سي مصر"، أنها لن تصمت على ما يحدث لها من جانب هؤلاء المتحرشين، مبينة أنها ستفضح أمرهم بنشر صور 5 متحرشين يوميا، كون رسائلهم تحمل الكثير من الإهانة والتحرش.

وأعربت عن اندهاشها من حالة الأخلاق التي وصل إليها البعض، لافتة إلى أنها تحدثت في ذات الأمر سابقا ولم يلتفت لحديثها أحد.

وتابعت أنها تجمع حاليا جميع التفاصيل الخاصة بجميع المتحرشين للجوء إلى القضاء وتقديم بلاغ رسمي للنيابة العامة، مطالبة جميع الفتيات بعدم السماح لأي مخلوق بأن يتحرش بهن.

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هذا وتواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف، حملتها ضد التحرش في مصر، حيث أثارت جدلاً واسعاً على منصات السوشيال ميديا بعد نشرها صور المتحرشين بها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة، وكتبت "تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء فقط مع الاحتفاظ بالرسائل المرسلة لما تحتويه من ألفاظ خادشة".

وأكدت رانيا أنها ستواصل فضحها للمتحرشين، والأشخاص الذين يسيئون لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أنها ستتقدم ببلاغ رسمي ضد الأشخاص الذين قامت بنشر صورهم، بعد أن تحرشوا من خلال الرسائل.

وكانت رانيا كشفت تعرضها للتحرش اللفظي من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، كما طالبت بقانون رادع لمواجهة تلك الظاهرة، ووجهت رسالة إلى الفتيات بضرورة الإبلاغ الفوري في حال التعرض لذلك.

وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على "تويتر": "نعم تعرضت للتحرش كلمه تعاني منها كل امرأة من سنوات طويلة وحتى هذه اللحظة نعاني منها وكأنه شبح يطاردنا في كل مكان. حادثه الشاب الذي تحرش بأكثر من فتاه ليست فردية بل هناك الآلاف مثل هذا الشاب يبيحون لأنفسهم التحرش بأنواعه لمجرد أنه الأقوى وهذا غير صحيح!".