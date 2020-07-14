تأجيل حفل محمد منير في الأوبرا

قررت دار الأوبرا المصرية، تأجيل حفل الفنان محمد منير والذي كان مقرر إقامته، مساء الخميس 16 يوليو، بناء على رغبة الفنان على أن يتم تحديد الموعد الجديد للحفل لاحقا.

وكانت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، استقبلت الشهر الماضي، الفنان الكبير محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة القادمة التى تهدف إلى استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.

وأكدت عبد الدايم أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود، وأشادت باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة.

من جانبه أبدي الفنان الكبير محمد منير، استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة في خدمة الوطن. وأكد منير، أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالاضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

دار الأوبرا تحتضن أولى حفلات محمد منير بحضور جمهور بعد فيروس كورونا

"الأوبرا" تكشف عن إجراءات مشددة خلال حضور الحفلات