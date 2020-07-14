موسيقى من كانيه ويست في ذكرى رحيل والدته

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أصدر النجم كانيه ويست موسيقى جديدة مخصصة لوالدته الراحلة دوندا ويست والتي توفيت عام 2007 عن عمر يناهز 58 عاماً.

وحمّل مغني الراب البالغ من العمر 43 عاماً فيديو للموسيقى الجديدة والتي عرضت بعضاً من لقطات طفولته المذهلة وعلّق على الفيديو بقوله: "في ذكرى محبة والدتي المذهلة في عيد ميلادها".

وفي بداية الفيديو يمكن سماع والدة كانيه وهي تستمع لمغني الراب وهو يغني Sound Of Da Police كمسار على غرار الإنجيل بينما ظهرت العديد من اللقطات لكانيه وهو طفل.

كما يمكن رؤية كانيه وهو يجلس بجانب والدته فخوراً بينما يضع ذراعه حولها والكاميرا مصوّبة اتجاهها، واختتم كانيه الفيديو برفقة زوجته كيم كارداشيان موضحين أنهما يأملان في إنهاء العنصرية نهائياً.

ومن المفترض أن تظهر الأغنية العاطفية التي تحمل عنوان DONDA في ألبوم كانيه القادم God's Country.