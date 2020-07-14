شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يعتذر للإعلامية اللبنانية ديالا مكى .. " اعتز بوجودها فى حياتي " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد فلوكس، أن بعض المواقع تنقل ما يكتبه على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بشكل مختلف وغير صحيح وموجه، حيث نشر عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، توضيح قال فيه، "توضيح للسادة الصحفيين و المواقع.. مش معنى إنى بكتب شيء أو انى بكتب حكمة ده معناه ان سيادتكم تقرروا اني بكتبها لحد معين .. مش معني ان اسمع اغنيه اني بوجه اغنيه لحد ... لا يصح ابدا ان يتم توجيه حكمه (خساره الناس) علي لساني لديالا ... انتوا لا تعلموا حياتي او لمين بكتب علشان تكتبوا كده و لا اعتقد انكم تقصدون الوقيعه لكن بالبلدي بلاش تاتش الابداع في توجيه كلامي لشخص معين لان لو انا عاوز اوجه كلامي لحد هاقول علي طول"



أحمد فلوكس

وتابع فلوكس|، "ثانيا عيب لما تقروا ان كلامى ده لديالا لان ديالا من أجمل الحاجات اللى حصلتى واعتز بوجودها فى حياتى عيب عليكم و سيبونى فى حالى و كفايه دمار فى حياتى.. اتقوا الله.. انا استحملت نفس الاسلوب أيام هنا و سكت .. و ساعت موضوع الامن و سكت ... لن اسمح نهائي هذه المرة و سأتخذ كافه الاجراءات القانونية ضد أى صحفى أو موقع ينشر شى يؤدى اللى تشويه أو وقيعه خصوصا ان هذه الأخبار هدفها ليس الا تشويه، و لن اسمح بتقليل أو تجريح فة حق ديالا او حقى.. كفايه تشوية و وقيعة..كفايه فتن"

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ديالا مكى

كذلك نشر فلوكس، صورة الإعلامية اللبنانية ديالا مكى، وعلق عليها، "هذه السيدة من أكثر السيدات احتراما و اجتهادا فى مجالها ... احترمها و احبها و اكن لها كل احترام لشخصها و لنجاحها و لمشوارها وأحب شخصيتها .. و اعتذار واجب مني نيابة عن بعض المواقع والأقلام التى كتبت أشياء ليس لها أى أساس من الصحة منسوبة لشخصى و الهدف منها الفتنة والتشوية.. أحبك جدا وأحترمك وأحترم حبى ليكى وأحبه.. ولن اسمح بهذه المهزلة.. ديالا خط احمر"