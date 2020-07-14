شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة كريستي تيجن تخفى جسد زوجها جون ليجاند أثناء الاستحمام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كريستي تيجن قررت أن تثير الجدل علي طريقتها الخاصة بانتهاز فرصة استحمام زوجها لتقوم بتصويره ونشر الصور .

ونشرت كريستي تيجن البالغة من العمر (34 عاما) علي الـ Stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صور وهي تقوم بتصوير زوجها النجم العالمي جون ليجاند خلال الاستحمام وهولا يعلم، وقامت تيجن بوضع يدها علي الصورة " عن بعد " .

وكانت كريستي تيجن قد دخلت في نوبة ضحك أثناء التصوير الذي أظهر جون ليجاند عاري و هو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنها فرضت علي زوجها نوع من أنواع الرقابة السخيفة .

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ظهرت كريستي تيجن فى الصور وهي ترتدي " مايوة " ذو تصميم بسيط خطف أنظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء والموضة ، و هو من مجموعة تصميمات " Onia " ووصل سعره الى 193 جنيه إسترليني .