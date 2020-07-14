شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تنجح في تقديم حفلات آمنة من فيروس كورونا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت دار الأوبرا المصرية في أن تقدم حفلات آمنة من فيروس كورونا، وهو ما قد يمنح الأمل في مزيد من الحفلات خارج أسوار الأوبرا، طالما أن الجمهور لديه من الوعي ما يجعله يحمي نفسه ويحمي الأخرين ويستمتع بآمان في ظل جائحة كورونا.

حيث عاش جمهور الأوبرا ذكريات من زمن الفن الجميل، خلال إحدى حلقات سلسلة وهابيات والتى اقيمت على المسرح المكشوف أول أمس الأحد، وانطلق الحفل بعد إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على السلامة العامة.

وخلال الحفل امتزجت الأصالة التى تمثلت فى الروائع الخالدة من ألحان موسيقار الإجيال محمد عبد الوهاب بالمعاصرة التى جسدها أصوات نجوم الأوبرا ، كما برزت مهارة عازفى الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى فى إداء البرنامج الذى تضمن لحن قولي عملك أيه قلبي.

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فيما قدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا على مسرح النافورة بدار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر وذلك فى الهواء الطلق وشاركت به عازفة الفيولينة الأولي في أوركسترا الإتحاد الأوروبي الفنلندية لورا فيرتانين حيث ارتدي جميع الموسيقيين الكمامات .

جسد الحفل مشهداً لرقى وتحضر الجمهور المصري الذى التزم بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا طوال الامسية التى نجح الاوركسترا خلالها فى خلق حالة حوار فنى وهو ما حدث أيضا في حفل يحيي خليل حيث ألتزم الجمهور بقواعد السلامة.