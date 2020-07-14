صور جريئة للمذيعة الإيطالية الحسناء ديليتا ليوتا تضعها في مأزق

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رنا صلاح الدين - تواجه المذيعة الإيطالية الرياضية الحسناء ديليتا ليوتا، صعوبات وذلك بعد انتشار صورها "شبه العارية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ديليتا ليوتا
ووفقا لما ذكرته مجلة "Chi" قالت ديليتا ليوتا في تصريحات لها: لقد أحسست بالضعف حينها، ولكن مدرائي في العمل قالو لي إنك لم تفعلي شيئا خاطئا، تابعي حياتك الطبيعية، وعملك كذلك.
ديليتا ليوتا
ليوتا البالغة من العمر 28 عاما، لم تتأثر حياتها المهنية بعد تسريب الصور، بل على العكس، ازدادت شهرتها كثيرا ووصل عدد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حاليا إلى ما يقارب الـ7 ملايين متابع حول العالم، بالإضافة إلى عروض الإعلانات الكثيرة التي تتلقاها وكان آخرها مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي.
ديليتا ليوتا
المذيعة الالجميلة سبق أن تعرضت لموقف محرج أثناء تغطيتها لمجريات لقاء نابولي وبريشيا ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، عندما كانت تتوجه إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، عقب تواجدها على أرض الملعب، وأثناء مرورها أمام جمهور نابولي بدأت الهتافات تتصاعد حيث طلبوا منها استعراض مفاتنها أمام الملأ، ما دفعها إلى الإشارة إليهم موجهة إبهامها إلى الأسفل، للتوقف عن تلك الهتافات.
ديليتا ليوتا
ديليتا ليوتا
ديليتا ليوتا
ديليتا ليوتا
ديليتا ليوتا
ديليتا ليوتا
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