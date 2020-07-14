نجل كريستيانو رونالدو أمام القضاء بسبب هذه الصورة

رنا صلاح الدين - أجرت الشرطة البرتغالية تحقيقا بعد تصوير كريستيانو جونيور، نجل النجم كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يركب الدراجة المائية "jet ski" بمفرده، خلال رحلة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا.

صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن الشرطة فتحت تحقيقا حول الواقعة بعدما نشرت عمة كريستيانو جونيور البالغ من العمر 10 سنوات، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قبل أن تقوم بحذف الفيديو.

نجل كريستيانو رونالدو

الصحافة البرتغالية ذكرت أن الفيديو الذي قيل إنه تم التقاطه السبت الماضي في بول دو مار قبالة جنوب شواطئ ماديرا، مسقط رأس مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يقضي جونيور إجازته الدراسية الصيفية مع أقاربه، كما شارك والده وجدته دولوريس أفيرو الفيديو قبل إزالته.

نجل كريستيانو رونالدو

الصحيفة نقلت تصريحات قائد الشرطة البحرية غيريرو كاردوسو، التي أكد فيها أن التحقيق جار، وقال: نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع.

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نجل كريستيانو رونالدو

كما أوضحت أن الفتى الصغير قد يتعرض لغرامة مالية حيث ينص القانون في البرتغال على تغريم من يقود الدراجة المائية بدون رخصة من 268 إلى 2688 جنيها إسترلينيا، وفي حال وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

نجل كريستيانو رونالدو

نجل كريستيانو رونالدو

نجل كريستيانو رونالدو

نجل كريستيانو رونالدو