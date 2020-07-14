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نجل كريستيانو رونالدو أمام القضاء بسبب هذه الصورة

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رنا صلاح الدين - أجرت الشرطة البرتغالية تحقيقا بعد تصوير كريستيانو جونيور، نجل النجم لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يركب الدراجة المائية "jet ski" بمفرده، خلال رحلة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا.

صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن الشرطة فتحت تحقيقا حول الواقعة بعدما نشرت عمة كريستيانو جونيور البالغ من العمر 10 سنوات، مقطع فيديو يظهر فيه وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قبل أن تقوم بحذف الفيديو.

519e087191.jpgنجل كريستيانو رونالدو

الصحافة البرتغالية ذكرت أن الفيديو الذي قيل إنه تم التقاطه السبت الماضي في بول دو مار قبالة جنوب شواطئ ماديرا، مسقط رأس مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يقضي جونيور إجازته الدراسية الصيفية مع أقاربه، كما شارك والده وجدته دولوريس أفيرو الفيديو قبل إزالته.

b5b3dd3643.jpgنجل كريستيانو رونالدو

الصحيفة نقلت تصريحات قائد الشرطة البحرية غيريرو كاردوسو، التي أكد فيها أن التحقيق جار، وقال: نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع.

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1443019b14.jpgنجل كريستيانو رونالدو

كما أوضحت أن الفتى الصغير قد يتعرض لغرامة مالية حيث ينص القانون في البرتغال على تغريم من يقود الدراجة المائية بدون رخصة من 268 إلى 2688 جنيها إسترلينيا، وفي حال وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.

fc129b3196.jpgنجل كريستيانو رونالدو

47be172cd7.jpgنجل كريستيانو رونالدو

1aef8f5aa3.jpgنجل كريستيانو رونالدو

786359b595.jpgنجل كريستيانو رونالدو

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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