جاريث بيل يواصل حركاته الاستفزازية.. صور

رنا صلاح الدين - واصل النجم الويلزي جاريث بيل، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، إثارة الجدل بتصرفاته الغريبة وذلك أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، خلال مباراة فريقه أمام غرناطة ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإسباني.

جاريث بيل

ريال مدريد حقق فوزا ثمينا على مضيفه غرناطة بنتيجة 2-1، ليضع قدما ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني "الليجا".

الكاميرات المتواجدة في ملعب " نويفو لوس كارمينيس" التقطت صورة للاعب وهو جالس على مقاعد البدلاء، لكنه منشغل بتحويل ورقة في يديه على شكل منظار لمراقبة الجانب الآخر للفريق المنافس.

جاريث بيل

صحيفة "ماركا" الإسبانية علقت على الصورة قائلة: "يبدو أن بيل غير متصل تماما بفريقه ريال مدريد".

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الصورة انتشرت على نطاق واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتنهال عليها التعليقات الساخرة حول غرابة تصرفات بيل.. ولم تكن هي المرة الأولى التي يلفت اللاعب بها النظر لتصرفاته، فقد غطى عينيه بالكمامة خلال مباراة فريقه الماضية أمام ألافيس، في لقطة أثارت غضب الجماهير ضده. . ولم يلعب بيل أي دقيقة منذ 24 يونيو الماضي، في آخر 4 مباريات.

جاريث بيل

عقد بيل مع الريال ينتهي صيف 2022، ولا يفكر اللاعب في الرحيل قبل نهاية عقده، رغم محاولات ريال مدريد المستمرة في التخلص منه.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة قبل جولتين على نهاية المسابقة.

ريال مدريد يكفيه تحقيق نقطتين في مباراتيه الأخيرتين ليضمن التتويج بلقب الدوري الإسباني، بغض النظر عن نتائج مطارده برشلونة.