الجزائر: توقيف مغنية "راي" على خلفية فيديو مسيء لطاقم مستشفى

الثلاثاء 14 يوليه 2020

أوقفت مصالح الأمن الجزائرية الإثنين مغنية الراي سهام الجابونية على خلفية فيديو أهانت من خلاله طاقم مستشفى وهران.



ووفقا لموقع "النهار" الجزائري، ستمثل المغنية “سهام الجابونية” اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بوهران.

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المغنية صورت فيديو تهجمت فيه على الطاقم الطبي لأحد مستشفيات وهران، كما حاولت تحريف حقائق واتهام طاقم المستشفى بالإهمال والتسيب من خلال الفيديو المصور، وفقاً للمصدر.

وكانت إدراة المركز الاستشفائي الجامعي لولاية وهران قد رفعت دعوى قضائية ضد المغنية الشابة.

ونشرت إدراة المستشفى بياناً توضيحياً للرأي العام توعدت من خلاله بمقاضاة المغنية.