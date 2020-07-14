فن ومشاهير

الصور الأولى لـ ميريم أوزرلي في بيتها الجديد

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متابعة بتجـــــــــــرد: إفتتحت النجمة مريم أوزرلي مطعمها نوش نوش في برلين، بعد أن روّجت لاطلاق عملها الجديد بفيديو عبر انستغرام منذ حوالي الأسبوع.

وقد نشرت أوزرلي المعروفة بالسلطانة هيام عبر حسابها على انستغرام، صورة لها داخل المطعم وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: “انه افتتاح جميل .. شكرا لكل من شرفنا .. أشعروا رجاء انكم في بيتكم”.

يُذكر أن النجمة الألمانية / التركية  ليست الوحيدة التي دخلت عالم ريادة الأعمال الى جانب التمثيل، بل سبقها كل من خالد أرغنش، كيفانش تاتليتوغ و أركان بيتيكايا.

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