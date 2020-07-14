أحمد صلاح حسني يُصرّح: أتجنب الرد على المعجبات

متابعة بتجـــــــــــرد: حل الفنان أحمد صلاح حسني ضيفا على برنامج “راجل و2 ستات” من تقديم شريهان أبو الحسن وهيدي كرم والذي يذاع عبر قناة ON.

وكشف حسني خلال الحوار حول استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يتعامل الفنان مع تعليقات الإعجاب، حيث أكد أنه يتلقى تعليقات كثيرة تتخطى حالة الإعجاب العادي إلا أنه يتعامل من منظور آخر، حيث يتجنب الرد على معجباته بطريقة قد تزعج أقاربهن، ويتعامل بمبدأ “ما لا تقبله لنفسك لا ترضاه للآخرين”.

يذكر أن أحمد صلاح حسني شهد حالة من النشاط الفني في الفترة الماضية حيث قدم في بداية العام أو بطولة مطلقة له في الدراما بمسلسل “ختم النمر”، والذي شاركته في بطولته ميريهان حسين، ثم شارك في رمضان الماضي في بطولة مسلسل “الفتوة” مع النجم ياسر جلال، كما شارك في العمل الملحمي “الاختيار” كضيف شرف ظهر في حلقة واحدة وجسد فيها شخصية الشهيد العقيد رامي حسنين.