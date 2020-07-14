شاهدوا كيف أصبح ابن جورج كلوني وامل علم الدين في سن الثالثة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشر أحد الحسابات المتخصصة بأطفال المشاهير على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة للنجم العالمي جورج كلوني لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين. وللمرة الأولى ظهر فيها برفقة ابنه ألكسندر بعد مرور 3 أعوام على ولادته. وبدا وهو يضع الكمامة على أنفه وفمه فيما يمسك بيد الطفل الذي يسير إلى جانبه أو يحمله في أحد شوراع لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركية.

وتناولت معظم التعليقات شكل الصبي والشبه بينه وبين والده الممثل الشهير ووالدته المحامية البريطانية من أصل لبناني أمل علم الدين.

وتفاوتت الآراء في هذا السياق بين من رأوا أنه ورث ملامح والده ومن أشاروا إلى أنه يجمع صفات كليهما. ويشار إلى أن النجم والمحامية حصلا على تراخيص الزواج في شهر آب (اغسطس) 2014 وتزوجا رسمياً في 27 أيول (سبتمبر) من العام نفسه في حفل أقيم في مدينة البندقية الإيطالية.

وفي شهر شباط (فبراير) 2017أعلن حمل أمل بتوأم وانجبتهما في شهر حزيران (يونيو) 2017 واطلقا عليهما اسمي ألكساندر وإيلا.