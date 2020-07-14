ورد الخال: “بيسألوني ليش ما بجيب ولاد”.. منشور جريء ومؤثر!

متابعة بتجــــــــــرد: تزامناً مع تنفيذ ناشطين في حراك صيدا وقفة احتجاجيّة في ساحة إيليا حداداً على الطفل الّذي قضى في مستشفى طرابلس، نشرت الممثلة ورد الخال منشوراً جريئاً ومؤثراً عبر إنستغرام.

“وبيسألوني ليش ما بجيب ولاد”، بهذه العبارة الصادمة بدأت ورد الخال حديثها، وتابعت: “لمّا طفل يلفظ انفاسو ع إيدين أهلو لأنو المستشفى او الحكيم مستهترين بحياة الناس، بترجع بتقول كيف بعدني متمسكة بهالبلد التعيس؟”.

وأردفت ورد الخال قائلةً “صراحة، واقفة ع شوار… بيقولوا بلدنا بلاد القديسين والمؤمنين والفنانين والمتحضرين.. والله، صرت شك بهالشي اعذروني”.

وختمت الخال منشورها بملاحظة جاء فيها: “للأسف ما كان فيي ما انشر واحكي عن هالحادثة لأن بخاف ع صورة بلدي. بس شو البلد بلا انسان؟! البلد مش عواميد أثرية وغنّية وقصيدة ولوحة وصحن تبولة وحمص. البلد كرامة. نقطة”.