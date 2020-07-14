ماجد المهندس بـ”مو ضروري” يحقق رقمًا قياسيًا في أيام

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم ماجد المهندس حالة من النجاح الإستثنائي بعد طرح أغنيته الجديدة “مو ضروري” عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب”.

وحققت الأغنية أكثر من 10 ملايين مشاهدة بعد أقل من 10 أيام على طرحها عبر قناة شركة “روتانا” الرسمية في موقع “يويتوب”.

وتتصدّر الأغنية منذ طرحها المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا في عدد من البلدان العربية.

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أغنية “مو ضروري” باللهجة العراقية كتبها رامي العبودي ولحنها ووزعها ميثم علاء الدين. وكان ماجد المهندس قد طرح الأغنية من خلال تطبيق (شادو) الخاص بمشاركة الجمهور لنجومهم الغناء، عبر خاصية (الكاريوكي) الشهيرة، وهي المرة الأولى التي يطلق فيها أغنيته بهذا الأسلوب.