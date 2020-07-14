خبر سار لجميع محبّي مايا دياب

متابعة بتجــــــــــرد: تحصد النجمة اللبنانية مايا دياب أصداء أغنيتها الجديدة “نهارنا وردي” والتي قدمتها للمرة الأولى في برنامج “ضحك ولعب وجد” حيث غنتها بطريقة مباشرة خلال الحلقة.

وتصدّرت الأغنية المرتبة الأولى في سباق “أحلى أغاني – Top Aghani” عبر شاشة “أغاني أغاني” في لبنان.

وأغنية “نهارنا وردي” باللهجة المصرية وتتميز بالإيقاع الشرقي الراقص الذي تتميّز مايا دائمًا في تقديمه، وهي من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد.

ومن المقرر أن تغني مايا دياب هذه الأغنية في حفلها الأونلاين الثالث مساء الخميس الموافق 15 تموز/يوليو عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.